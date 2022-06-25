У Пентагоні відреагували на вихід ЗСУ із Сєвєродонецька

У Пентагоні розповіли, навіщо ЗСУ відійшли від Сєвєродонецька / Фото: Колаж: Сьогодні

Відведення українських військ із Сєвєродонецька дозволить нашим військовим зайняти найкращі позиції для подальшої оборони. До такої думки прийшов представник Міністерства оборони США, повідомляється на сайті відомства.

Чиновник зазначив, що російські військові замість повномасштабного наступу на всіх фронтах лише "дюйм за дюймом" просуваються по Донбасу.

Реклама

"Я хочу показати контекст спостережуваного нами у Сєвєродонецьку керованого відступу ЗСУ з цього місця. Якщо згадати розвиток подій останні чотири місяці, то Росії довелося повністю переглянути свої початкові плани, які були надмірно амбітними та невмілими", – сказав він на брифінгу.

Також він розповів, що армія РФ зосередила увагу на Східній Україні й росіяни просто дюйм за дюймом займають там територію.

На його думку, українське командування, виводячи війська із Сєвєродонецька, забезпечує собі найкраще становище для подальшої оборони.

"ЗСУ виконують професійний тактичний відступ, щоб консолідувати свої сили на позиціях, які вони можуть краще захистити. І я бачу, що це відбувається на тлі їхньої здатності продовжувати сковувати російські війська протягом дуже тривалого часу у дуже невеликій географічній області", – розповів він.

Ситуація у Сєвєродонецьку

24 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що нашим військовим доведеться відступити від Сєвєродонецька. Захисники Сєвєродонецька відходитимуть з міста на нові, більш укріплені позиції. Також повідомлялося, що ЗСУ все ще перебувають у місті, оскільки на вихід із міста знадобиться час. ЗСУ не зможуть відступити за один день. Водночас російські окупанти посилили наступ на всіх напрямках у районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Реклама

Військовий журналіст Владислав Селезньов назвав дуже складною ситуацію у районі Сєвєродонецька. Він пояснив, що росіяни зосередили значну кількість військ в одному місці і прожимають оборону ЗСУ. У той же час Селезньов прогнозує, що українські війська зможуть повернути контроль над Сєвєродонецьком після отримання західної зброї.

Чому таким важливим є це місто для окупантів

Сєвєродонецьк – важлива ділянка бойових дій в Україні, тому його захоплення дозволить окупантам контролювати всю Луганську область.