В ОРДЛО скінчилися призовники? СБУ показала, хто воює проти України

СБУ показала відео допиту полонених окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти для поповнення втрат мобілізують у свої лави навіть людей з інвалідністю. Про це розповідають мобілізовані з ОРДЛО, які потрапили в полон до української армії

Відео допитів полонених оприлюднила Служба безпеки України.

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"Пішов на роботу на "копанку". Приїхала комендатура, попросила пред'явити документи. Пред'явив документи, сказали сідай у машину і відвезли до військкомату. У військкоматі виписали повістку на 26 лютого... Не встиг зайти у військкомат, кричать – Страхов, в автобус... Посадили мене в автобус, одягли, з обмундирування дали тільки каски, жодних бронежилетів. Я інвалід третьої групи, у мене око не бачить з дитинства. Також бачив у Новоазовську і ДЦП-шників, і одноруких – усіх збирали", – розповів полонений на допиті.

За його словами, мобілізованим обіцяли, що ті просто стоятимуть на блокпостах і перевірятимуть документи. Але в результаті він був змушений ховатися від обстрілів у зруйнованих будинках і за першої зручної нагоді здався.

Інший полонений розповів, навіть не проходив медкомісію у військкоматі:

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"У мене важка травма – проламаний череп, гематома мозку. З броні нічого не дали, крім каски та хрестика. Бронежилет довелося купувати у росіян за 10 тис. рублів".

В ОРДЛО скасували медогляд для "призовників"

За даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО. Щоб забезпечити постачання "живої сили", з 20 квітня там зупинено проведення медичних оглядів для "призовників".

Офіційне пояснення: "у зв'язку з нестачею фахівців". Потенційні "призовники" не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров'ям.

Тих, хто має явні проблеми зі здоров'ям (каліцтво, інвалідність, тяжкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляють на підрозділи матеріально-технічного забезпечення.