В окупованих Ровеньках на нафтобазі "хлопки": загарбники підозрюють HIMARS

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У місті Ровеньки Луганської області, яке окуповано з 2014 року і знаходиться у глибокому тилу, зафіксовано "приліт". Російські пропагандисти підозрюють використання РСЗВ HIMARS з далекобійними ракетами, а місцеві жителі пишуть, що удар був по нафтобазі. Про це повідомляє Telegram-канал "Швидкий фокус".



Російські Telegram-канали заявляють, що нібито стріляли українські військові, а вогонь вівся біля Бахмута Донецької області, який знаходиться приблизно за 115 км від міста Ровеньки.



Росіяни злякалися, а раптом американці поставили Україні разом з HIMARS боєприпаси сімейства AFOM, які мають дальність до 300 км. При цьому офіційно повідомлялося лише про надання ракет дальністю до 80 км.

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Окупанти втекли з острова Зміїний

Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі.

Крім того, Telegram-канал "Одеса INFO" з посиланням на джерела повідомив, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.

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Невдовзі інформацію офіційно було підтверджено. У ОК "Південь" заявили, що вночі в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ на острові Зміїний, супротивник спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та залишив острів.

Цю інформацію підтвердили в Міноборони РФ, намагаючись видати її за "жест доброї волі".