В оккупированных Ровеньках на нефтебазе "хлопки": захватчики подозревают HIMARS

В Ровеньках загорелась нефтебаза / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Ровеньки Луганской области, который оккупирован с 2014 года и находится в глубоком тылу, зафиксирован "прилет". Российские пропагандисты подозревают использование РСЗО HIMARS с дальнобойными ракетами, а местные жители пишут, что удар пришелся по нефтебазе. Об этом сообщает Telegram-канал "Быстрый фокус".



Российские Telegram-каналы заявляют, что якобы стреляли украинские военные, а огонь велся возле Бахмута Донецкой области, который находится примерно в 115 км от города Ровеньки.



Россияне перепугались, а вдруг американцы поставили Украине вместе с HIMARS боеприпасы семейства AFOM, которые имеют дальность до 300 км. При этом официально сообщалось только о предоставлении ракет дальностью до 80 км.

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Оккупанты сбежали с острова Змеиный

Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море.

Кроме того, Telegram-канал "Одесса INFO" со ссылкой на источники сообщил, что оккупанты ушли из Змеиного, взорвав остатки техники.

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Вскоре информация официально была подтверждена. В ОК "Юг" заявили, что ночью в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.

Эту же информацию подтвердили в Минобороны РФ, пытаясь выдать ее за "жест доброй воли".