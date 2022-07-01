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В ОК "Південь" розповіли, що втратили окупанти при втечі зі Зміїного

Володимир Козир
1 липня, 04:24
Українські військові прогнали загарбників з острова

ЗСУ звільнили Зміїний/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники точними ракетно-артилерійськими ударами по угрупованню військ РФ на острові Зміїний знищили купу техніки окупантів.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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Деталі

Військові ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з катерів, причіп з дизель-генератором, радіолокаційну станцію і польовий склад боєприпасів.

При відступі окупанти також підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" і над морем втратили вертоліт. Імовірно, також при відступі проведено мінування місцевості, причалу і навколишніх вод біля острова.

Ситуація

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українці висміяли жалюгідні виправдання Росії щодо Зміїного. Також ми розповідали, що пишуть західні ЗМІ про звільнення острова.