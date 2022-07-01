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В ОК "Юг" рассказали, что потеряли оккупанты при побеге из Змеиного

Владимир Козырь
1 июля, 04:24
Украинские военные прогнали захватчиков с острова

ВСУ освободили Змеиный/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники точными ракетно-артиллерийскими ударами по группировке войск РФ на острове Змеиный уничтожили кучу техники оккупантов.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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Военные ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов.

При отступлении оккупанты также взорвали транспортно-заряжающую машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и над морем потеряли вертолет. Предположительно, также при отступлении проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.

Ситуация

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинцы высмеяли жалкие оправдания России по Змеиному. Также мы рассказывали, что пишут западные СМИ об освобождении острова