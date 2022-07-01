В ОК "Юг" рассказали, что потеряли оккупанты при побеге из Змеиного

ВСУ освободили Змеиный/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники точными ракетно-артиллерийскими ударами по группировке войск РФ на острове Змеиный уничтожили кучу техники оккупантов.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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Военные ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов.

При отступлении оккупанты также взорвали транспортно-заряжающую машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и над морем потеряли вертолет. Предположительно, также при отступлении проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.

Ситуация

Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море .

. Позже информация официально была подтверждена командованием ОК "Юг", что ночью, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров .

. Свое подтверждение дали и в Минобороны РФ. Правда, превратив полный разгром в "жест доброй воли" .

. Побег оккупационных войск с острова Змеиный эксперты сравнивают с потоплением крейсера "Москва". Такую оценку дал военный эксперт Олег Жданов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинцы высмеяли жалкие оправдания России по Змеиному. Также мы рассказывали, что пишут западные СМИ об освобождении острова