В Одесі показали наслідки ракетного удару поблизу житлових будинків (фото)

На місці працюють комунальники / Колаж "Сьогодні"

В Одесі через ракетний удар, який завдано вчора, 7 травня, постраждали 252 квартири. На місці обстрілу працюють комунальники. На території багато вибитого скла та рам.

Про це повідомляє Одеса. Офіційно.

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"Комунальні служби займаються очищенням території від вибитого скла і рам. На затягування віконних прорізів пішло 1800 кв. м плівки. Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще близько 25 відсотків квартир (враховуючи ті, з яких тимчасово виїхали мешканці)", – йдеться у повідомленні.

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Окупанти випустили ракети по Одесі та області

Російські окупанти крилатими ракетами 7 травня завдали удару по Одеській області.

Як повідомив представник Одеської ОВА Сергій Братчук, ракет було шість, удар був завданий стратегічною авіацією.

"4 ракети влучили в об'єкт інфраструктури. 2 ракети влучили в зруйновану раніше злітно-посадкову смугу. Інформація про постраждалих уточнюється", – розповів він.

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