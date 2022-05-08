В Одессе показали последствия ракетного удара вблизи жилых домов (фото)

На месте работают коммунальщики / Коллаж "Сегодня"

В Одессе из-за ракетного удара, произведенного вчера, 7 мая, пострадало 252 квартиры. На месте обстрелов работают коммунальщики. На территории много выбитых стекол и рам.

Об этом сообщает Одеса. Офіційно.

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"Коммунальные службы занимаются очисткой территории от выбитых стекол и рам. На затягивание оконных проемов ушло 1800 кв. м пленки. По состоянию на утро 8 мая осталось в работе еще порядка 25 процентов квартир (с учетом тех, из которых временно выехали жильцы)", – говорится в сообщении.

Оккупанты выпустили ракеты по Одессе и области

Российские оккупанты крылатыми ракетами 7 мая нанесли удар по Одесской области.

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Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, ракет было шесть, удар был нанесен стратегической авиацией.

"4 ракеты попали в объект инфраструктуры. 2 ракеты попали в разрушенную ранее взлетно-посадочную полосу. Информация о пострадавших уточняется", – рассказал он.

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