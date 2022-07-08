У Миколаєві чути вибухи: що відомо

У Миколаївському районі виникла загроза артобстрілу. / Фото: Колаж: Сьогодні,

Російські загарбники не припиняють обстріл мирних українських міст. У Миколаєві знову чутно вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зазначає Telegram-канал "Україна 24".

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Як зазначається, в місті та області – повітряна тривога.

Також стало відомо, що в Миколаєві чутно звуки вибухів, а в Миколаївському районі є загроза артобстрілу. Водночас повідомляють про запуск ракет з-під Херсона.

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Раніше окупанти атакували двома ракетами один з районів Одеської області. Також ми писали, що у Росії закінчуються сучасні високоточні ракети.