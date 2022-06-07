У Миколаєві РФ знищила важливий зерновий об'єкт

Окупанти завдали нового ракетного удару. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні. Тому дезінформація президента РФ Володимира Путіна стає дедалі цинічнішою.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Україна 24".

Реклама

Ракетний удар сприяє глобальній продовольчій кризі і суперечить недавнім обіцянкам Путіна щодо безпечного проходу через Чорне море з українських портів для торговельного судноплавства.

"Дезінформація, яку поширює Путін, щоб відкинути звинувачення, стає дедалі цинічнішою", – заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Путін обіцяє "не атакувати з моря"

У недавньому інтерв'ю російському пропагандистському каналу глава Кремля порадив розблокувати вивезення зерна через Одесу та прилеглі порти, пообіцявши не нападати на ці території з моря.

"Можна вивозити через порти, які перебувають під контролем України: Одеса та прилеглі порти. Не ми ж замінували підходи до портів. Ми гарантуємо мирний прохід без жодних проблем. Ми не будемо користуватися ситуацією розмінування, щоб робити атаки з моря", – сказав він.

Реклама

Крім того, він назвав "найлегшим способом" організувати експорт українського зерна через територію Білопусі. Звісно ж, для цього потрібно зняти санкціїї з цієї країни. А Лукашенко навіть провів переговори з ООН з цього питання.

Раніше ми писали: