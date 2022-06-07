В Николаеве РФ уничтожила важный зерновой объект

Оккупанты нанесли новый ракетный удар. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве российские оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине. Поэтому дезинформация президента РФ Владимира Путина становится все более циничной.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина 24".

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Ракетный удар способствует глобальному продовольственному кризису и противоречит недавним обещаниям Путина относительно безопасного прохода через Черное море из украинских портов для торгового судоходства.

"Дезинформация, которую распространяет Путин, чтобы отвергнуть обвинения, становится все более циничной", – заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Путин обещает "не атаковать с моря"

В недавнем интервью российскому пропагандистскому каналу глава Кремля посоветовал разблокировать вывоз зерна через Одессу и близлежащие порты, пообещав не нападать на эти территории с моря.

"Можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины: Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к портам. Мы гарантируем мирный проход без проблем. Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, чтобы делать атаки с моря", – сказал он.

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Кроме того, он назвал "самым легким способом" организовать экспорт украинского зерна через территорию Беларуси. Конечно же, для этого нужно снять санкции с этой страны. А Лукашенко даже провел переговоры с ООН по этому вопросу.

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