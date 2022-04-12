У НАТО заявили про підготовку до нового "дуже кривавого" етапу війни в Україні

В Україні розпочнеться другий етап війни з Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Найближчим часом в Україні може розпочатися новий масштабний етап бойових дій. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в коментарі для Digi24.

За його словами, Північноатлантичний альянс уже почав допомагати Україні у підготовці до чергових битв.

Реклама

"Все вказує на те, що на нас чекає швидке вступ у другий етап цієї війни, дуже кривавий. Ми вступаємо в другий етап, складніший, відмінніший за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму та Маріуполя", – сказав Джоане, додавши, що другий етап війни є "неминучим".

За його словами, Альянс має у своєму розпорядженні дані про перегрупування російських сил і поповнення їх величезних втрат, понесених на першому етапі війни.

Джоане також запевнив, що країни НАТО постачають Україні велику кількість бронетехніки, військового обладнання та зброї, здатної вражати цілі на великих відстанях.

Реклама

"Ця друга частина війни буде іншою за своєю якістю, інтенсивністю та послідовністю, тому природно, що ми допомагаємо Україні до цього етапу війни", – наголосив Джоане.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія може знову спробувати захопити всю Україну, проте зараз окупаційні війська поставили собі проміжні цілі – захопити південь та схід країни.

Також сайт "Сьогодні" інформував, що ворог намагається захопити Маріуполь та Попасну, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.