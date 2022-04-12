В НАТО заявили о подготовке к новому "очень кровавому" этапу войны в Украине

В Украине начнется второй этап войны с Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

В ближайшее время в Украине может начаться новый масштабный этап боевых действий. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в комментарии для Digi24.

По его словам, Североатлантический альянс уже начал помогать Украине в подготовке к очередным сражениям.

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"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя", – сказал Джоанэ, добавив, что второй этап войны является "неизбежным".

По его словам, Альянс располагает данными о перегруппировке российских сил и восполнении их огромных потерь, понесенных на первом этапе войны.

Джоанэ также заверил, что страны НАТО поставляют Украине большое количество бронетехники, военного оборудования и оружия, способного поражать цели на больших расстояниях.

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"Эта вторая часть войны будет другой по своему качеству, интенсивности и последовательности, поэтому естественно, что мы помогаем Украине к этому этапу войны", – подчеркнул Джоанэ.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия может снова попытаться захватить всю Украину, однако сейчас оккупационные войска поставили перед собой промежуточные цели – захватить юг и восток страны.

Также сайт "Сегодня" информировал, что враг пытается захватить Мариуполь и Попасную, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.