Під прицілом – Білгород! Що це за техніка зі США – MLRS, і як вона змінить хід війни

Американські MLRS допоможуть Україні отримати перевагу на полі бою і завдати російським окупантам серйозних ударів. Фото: колаж "Сьогодні"

В рамках військової допомоги від США до України можуть бути доставлені американські реактивні системи залпового вогню MLRS. Проте боєприпаси, якими укомплектують РСЗВ, матимуть відносно невелику дальність стрілянини. Сайт "Сегодня" з'ясував, що являють собою американські ракети, як вони вплинуть на хід війни в Україні і чи зможуть вразити цілі на території Росії.

Замість балістичних ракет – снаряди невеликої дальності

США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню MLRS (Multiple Launch Rocket System) із ракетами не максимальної дальності. Про це повідомила американська газета The Washington Post.

Реклама

Як зазначає видання з посиланням на високопосадовця Білого дому, президент Джо Байден не виключив відправки Україні системи MLRS, проте замість далекобійних балістичних ракет ATACMS, здатних вражати цілі на відстані 300 км, РСЗВ швидше за все будуть комплектуватися реактивними снарядами невеликої дальності – близько 70 км.

Екс-посол США у РФ Майкл Макфол повідомив у своємуTwitter, що він отримав уточнюючий коментар з адміністрації Байдена про передачу MLRS.

"Україна отримає нові партії високоточних ракет із більшою дальністю, ніж в українців є зараз, але не такі, щоб завдавати ударів углиб Росії", – написав Макфол.

Реклама

Істерика у Росії

Незважаючи на те, що українська влада закликала США та союзників надати реактивні системи залпового вогню MLRS та високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, які здатні стріляти на відстань до 300 км, Білий дім все ж таки не наважився надати в користування ЗСУ такі далекобійні системи. Ймовірно, США не захотіли ще більше загострювати відносини із Росією.

"У разі постачання в Україну американських систем залпового вогню (РСЗВ) російські міста виявляться під загрозою обстрілу з прикордонних районів. Подібна ситуація для нас неприйнятна і неприпустима. Сподіваємося, здоровий глузд переможе і Вашингтон не піде на такий провокаційний крок" , – попередив посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов .

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також заявив, що Росія застерегла Захід "найсерйознішим чином", що постачання далекобійних озброєнь буде "кроком до неприйнятної ескалації".

Сергій Лавров: "Постачання далекобійних озброєнь буде серйозним кроком до неприйнятної ескалації" / Фото: МЗС Росії

Реклама

Тим часом у російських ЗМІ розпочалася паніка. Видання кинулися масово писати про загрози ракетних ударів по Кримському мосту та Москві, а затяті пропагандисти пропонували атакувати ядерною зброєю пункти прийняття рішень у США та країнах Європи.

"Путін не може зазнати поразки, тому що, вибачте, – ядерна держава. Якщо ЗСУ обстріляють територію Росії з американської РСЗВ, якщо під обстріл потрапить атомна електростанція або велике місто, то Росія завдасть удару у відповідь по США, і плювати на "п'яту статтю" (статуту НАТО, за якою країни альянсу вважають збройний напад на одну з держав блоку нападом на всіх). Адже в цьому випадку американці нестимуть пряму відповідальність за напад українців на Росію", – заявив скандальний телеведучий Володимир Соловйов .

Про те, що в Росії почалася істерика через те, що Україна отримає РСЗВ MLRS розповів і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росіяни впали у істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати! Що це означає? Тільки одне. Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян і одразу "писає" собі у штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю" , – написав він у своєму Telegram-каналі .

В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що не варто побоюватися давати зброю Україні через її можливе використання на території РФ, нагадавши, що війна ведеться на українській території.

"І якщо хтось у Європі звик до окупованого Донбасу, то це не дуже гарна звичка", – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський: "Якщо хтось у Європі звик до окупованого Донбасу, то це не дуже гарна звичка"

Що ж таке РСЗВ MLRS

Реактивна система залпового вогню M270 MLRS поступила до армії США 1983 року, а ще через кілька років – на озброєння сухопутних військ армій інших країн.

РСЗВ розміщено на гусеничній базі БМП "Бредлі" виробництва компанії Vought і призначене для ведення залпового вогню на відстані від 30 км до 300 км. М270 MLRS є багатофункціональним комплексом, який можна використовувати як реактивна система залпового вогню (РСЗВ), і як оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК). Завдяки тому, що на пускові установки комплексу можна встановити уніфіковані контейнери з різними типами боєприпасів, можна використовувати М270 MLRS:

на порівняно близькій відстані за аналогією з "Градами" та "Смерчами",

більш віддаленої дистанції М270 MLRS відпрацьовує як ОТРК, а, по характеристикам – потужніше установок типу "Точка-У" .

Ракетна система М270 MLRS може атакувати:

райони зосередження супротивника;

артилерію та РСЗВ ворога;

командні пункти та системи управління;

вантажний транспорт, бойову техніку, бронетранспортери.

Які заряди використовуються для стрільби М270 MLRS:

некеровані ракети з касетними боєприпасами, мінами або "розумними бомбами";

керовані кластерні боєприпаси;

керовані ракети малої та середньої дальності;

балістичні ракети MGM-140 ATACMS із бойовим радіусом 300 км.

Характеристики M270 MLRS

Вага – 25 т.

Довжина – 6,85 м.

Ширина – 2,97 м.

Висота – 2,59 м.

Екіпаж – у броньованій кабіні можна розмістити трьох осіб: командира установки, навідника та водія-механіка.

Калібр – 227 мм.

Кількість ракет – 12×227 мм, або 2×MGM-140 ATACMS.

Темп стрілянини – 18 пострілів/хв.

Ефективна дальність стрілянини – 32-70 км (ракети калібру 227 мм), до 300 км (MGM-140 ATACMS) до 499 км (Precision Strike Missile).

Двигун – дизель Cummins.

Потужність – 500 к.с.

Дальність руху – 480 км.

Максимальна швидкість – 64 км/год.

M270 MLRS може одночасно нести 12 ракет і випускати їх в одну хвилину, або одну балістичну ракету типу ATACMS. Вартість М270 MLRS складає 2,3 мільйона доларів.

M270 MLRS кілька разів оновлювалася. У 2005 р. модифікація M270 MLRS – M270A1 отримала нову систему управління вогнем та нову механічну частину пускової, що дозволило цій реактивній системі залпового вогню використати керовані боєприпаси. А у системі M270C1 взагалі використовується система управління вогнем HIMARS.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – продовження РСЗВ М270 MLRS, розроблена як високомобільна система залпового вогню, з можливостями високомобільної артилерійської ракетної системи. M142 HIMARS може стріляти ракетами MGM-140 ATACMS на відстань до 300 км та ракетами Precision Strike Missile – до 500 км.

Які РСЗВ отримає Україна

Ймовірно, Україна не отримає від США системи M142 HIMARS, швидше за все це буде модифікація M30 або M31 GMRLS, які б'ють високоточними реактивними ракетами на відстань до 70 кілометрів. Такий висновок напрошується із заяви радника голови Офісу президента Олексія Арестовича .

"Ракети M270 MLRS дуже різні: є високоточні ракети, які летять майже на 300 км, є некеровані ракети, які летять на 70 км. Нам з головою вистачить 70" , – сказав Арестович в ефірі Фейгін Live ".

Олексій Арестович: "Нам із головою вистачить 70 км" Фото: Facebook

Головна різниця між цими ракетами в бойовій частині, M30 містить касетну бойову частину на 404 субелементи, а M31 – 90-кілограмову фугасну бойову частину.

Як американські системи допоможуть ЗСУ

Водночас навіть снаряди з меншою максимальною дистанцією будуть найдальньобійнішею зброєю у ЗСУ, не рахуючи РСЗВ "Вільха", що стріляє на відстань до 130 км. Проте в українській армії залишилося замало таких пускових установок та ракет до них.

Таким чином американські РСЗВ будуть дуже доречними, за їх допомогою українські захисники зможуть знищувати передові логістичні бази, центри зв'язку, штаби та місця накопичення військової техніки РФ. Про це сьогодні говорить військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, MLRS допоможе Україні змінити хід війни, отримати перевагу на полі бою та завдати російським окупантам серйозних ударів.

"Сьогодні дальність стрільби російської артилерії складає в середньому 24-28 км, РСЗВ, як російські, так і наші, б'ють на 20-40 км. MLRS – це універсальні пускові установки, і до них можуть застосовуватись як реактивні снаряди з дальністю стрільби від 40 до 120 км, так і оперативно-тактичні ракети з дальністю пуску до 300 км, але навіть якщо у нас будуть снаряди які зможуть знищувати супротивника, що знаходиться в 60-70 км, це вже буде перевагою на полі бою, – каже нам Жданов.

Зазначимо, що американські РСЗВ є більш ефективною зброєю, ніж її російські аналоги. Похибка відхилення від мети у MLRS становить лише 4 метри, тоді як у російських систем залпового вогню – 30 метрів. M270 має більшу дальність, ніж, наприклад, радянський БМ-21 Град. Стандартна ракета для американської установки летить на 45 км, а "Град" – лише на 20.

Олег Жданов упевнений, що після отримання систем їх перш за все почнуть застосовувати на території Донецької та Луганської областей.

"MLRS дуже стануть у нагоді на напрямі, який сьогодні є найбільш загрозливим. Дані РСЗВ можуть вплинути на зміну ситуації на Донбасі, а після того, як ворог буде вибитий з Луганської та Донецької областей, їх зможуть перекинути на інші напрямки. Наприклад, для звільнення Херсона" , – каже Жданов.

Олег Жданов: "MLRS можуть вплинути на зміну ситуації на Донбасі". Фото: скріншот відео

Військовий експерт Якуб Войнаровський також вважає, що РСЗВ MLRS необхідні ЗСУ. Водночас, він зазначає, що якби західні партнери надали Україні далекобійні боєприпаси, звільнення окупованих територій відбулося б швидше.

"Пуск однієї ракети – на 300-500 кілометрів. Якби у нас у кожній бригаді був би дивізіон таких систем, ситуація на фронті помінялася б кардинально. Ми набагато швидше могли б звільнити окуповані території. Зараз ці РСЗВ будуть для нас вагомим аргументом, тому що дозволять комбіновано завдавати ударів по тактичній зоні супротивника, але поки що ми не зможемо атакувати ворога на його території", – каже він.

Чи зможе Україна атакувати Росію

Політолог Олексій Голобуцький не виключає, що Україна все ж таки може отримати далекобійні боєприпаси до систем MLRS. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У США заявили, що не будуть відправляти в Україну ракетні системи, які можуть потрапити Росією. Заява означає, що США безпосередньо не поставлятимуть Україні ракети, здатні долетіти до Москви. Але США можуть організувати постачання таких ракет не безпосередньо – скажімо, їх надасть Україні Польща. Або ще хтось" , – зазначив він.

Голобуцький також зазначив, що для США та всіх союзників Крим – це Україна, а не Росія. Отже, надання ракет, які здатні досягти Криму або Зміїного острова, ніяк не суперечитимуть офіційним заявам Білого дому.

Крім того, політолог підкреслив, що навіть ракети, що діють на відстані 70 км, все ж таки зможуть вразити цілі на території Росії.

"70 км – цього буде достатньо, щоб обрушити всю російську логістику. З Харкова 70 км – це Білгород. З околиць Донецька 70 км – це так само вже території Росії. З Миколаєва – це половина окупованої Херсонщини. Та й Зміїний. Тобто показовий відмова від більш далекобійних ракет, по суті, для наших завдань нічого не змінила, але справила враження компромісу для потреб Байдена і для маневрів в ООН і НАТО", – підсумував Голобуцький.

Олексій Голобуцький: "70 км – цього буде достатньо, щоб обрушити всю російську логістику". Фото: Facebook

Читайте також: