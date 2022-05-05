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Вбивці Кримського мосту Що можуть американські ракети, що йдуть до України (відео)

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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5 травня, 19:29
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РСЗВ HIMARS і MLRS можуть вражати цілі в тилу окупантів
Комплекс HIMARS може вразити балістичну ракету Кримський міст. Фото: колаж "Сьогодні"
Комплекс HIMARS може вразити балістичну ракету Кримський міст. Фото: колаж "Сьогодні"

В рамках військової допомоги від США до України можуть бути доставлені американські реактивні системи залпового вогню HIMARS та MLRS. Ця зброя здатна бити на відстань 300 км і вражати цілі в оперативному та стратегічному тилу російських окупантів, які є важливими логістичними об'єктами, такими, як, наприклад, Кримський міст. Сайт "Сьогодні" розібрався в технічних характеристиках американських РСЗВ і з'ясував, чи ЗСУ можуть знищити ракетами США транспортний перехід через Керченську протоку.

Про необхідність для України ракетних систем, які можуть бити далі за звичайну "арту", заявив главнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з главою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Саме до такого виду зброї відносяться американські пускові установки M142 HIMARS та М270 MLRS, які здатні виконувати як роль реактивних систем залпового вогню, так й оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 км. Після переговорів Залужного та Міллі видання ВВС повідомило, що дані РСЗВ можуть бути доставлені до України найближчим часом.

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Що таке M142 HIMARS

HIMARS M142 – Високомобільна реактивна система залпового вогню, змонтована на колісному шасі. Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також надання вогневої підтримки своїм підрозділам та засобам підтримки. Стріляє керованими та некерованими ракетами. Несе шість ракет для залпового вогню або одну балістичну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Дальність стрілянини – від 30 до 300 км.

Що таке M270 MLRS

M270 MLRS – реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП "Бредлі", призначена для виконання у будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань з ураження та знищення із закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил та засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв'язку та інших площинних цілей.

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У Росії занепокоєння, у Криму паніка

Американські ракетні системи викликали серйозне занепокоєння у російських ЗМІ – журналісти припускають, що за допомогою далекобійних ракет українська армія зможе завдати удару по Кримському мосту. До слова, загроза атаки ЗСУ активно обговорювалася російськими користувачами соцмереж після недавньої заяви секретаря РНБО Олексія Данилова про те, що "Збройні сили України, як тільки з'явиться можливість, вдарять по Кримському мосту". А після того, як екс-командувач бойовиками так званої "ДНР" Ігор Гіркін "підлив масла у вогонь", заявивши, що Україна вже має всі можливості для знищення Керченського мосту, на анексованому півострові почалася паніка.

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Люди кинулися масово покидати Крим, побоюючись, що президент РФ Володимир Путін заради параду 9 травня зніме частину військових та техніки з фронту, а ЗСУ у цей час піде у наступ і вдарить ракетами по мосту.

"На жаль, з тією кількістю зброї, яку дали американці, підрив мосту – це лише питання часу", – пише Наталія Зіміна.

Також кримчани бояться, що українські військові почнуть мститися за масові вбивства та звірства окупантів у Бучі та Маріуполі, і не шкодуватимуть нікого.

"Залишилося тільки по мосту вдарити – і все, ми в капкані. Треба їхати, поки є можливість", – пише Анастасія Юсупова.

Чому Україні вигідно знищення Кримського мосту

Руйнування Кримського мосту дозволить порушити логістику всього Південного угруповання армії РФ. За допомогою цього транспортного переходу окупанти на автомобілях та поїздах перевозять великі обсяги військової техніки, озброєння, боєприпасів та продовольства. Про це "Сьогодні" каже військовий експерт Олег Жданов.

"По Кримському мосту армія РФ може перекидати підкріплення з материкової частини Росії в окупований Крим. Його потрібно знищити, щоб перетворити Крим на логістичну пастку. Окупанти будуть змушені відправляти вантажі морем, що займає більше часу", – каже Жданов.

Він також додав, що знищення Кримського мосту виключить можливість проведення десантної операції Чорноморського флоту РФ, оскільки великі десантні кораблі доведеться використовувати для транспортування вантажів через Керченську протоку.

Крім того, знищення мосту сприятиме звільненню Південного фронту від окупантів і стане значним ударом для російської економіки, адже Москва буде змушена витрачати чималі кошти на відновлення цієї стратегічно важливої для рішучого наступу переправи.

За словами військового експерта, по Кримському мосту потрібно було завдати удару ще в перший день повномасштабного вторгнення Росії, проте ВСУ не мав і досі немає відповідної зброї.

"У нас немає вогневих засобів, які могли б вдарити по Кримському мосту. Відправляти туди авіацію, бомбардувальники – безглуздо, тому що щільність ППО там зашкалює. Вони просто не долетять. ДРГ просто не донесе стільки вибухівки та не дійде до цього мосту", – пояснив Жданов.

Він також додав, що перед війною український оборонпром розробляв комплекси "Гром", "Сапсан" та "Борисфен" із оперативно-тактичними ракетами з дальністю пуску 480 км, але не встиг запустити їх у масове виробництво.

Олег Жданов: ""У нас немає вогневих засобів, які могли б вдарити по Кримському мосту". Фото: скріншот
Олег Жданов: ""У нас немає вогневих засобів, які могли б вдарити по Кримському мосту". Фото: скріншот

Чи можуть ракетні системи США зруйнувати Кримський міст

Ракетний комплекс HIMARS оснащений балістичними ракетами MGM-168 ATACMS – Block IVA з бойовою частиною 230 кг. Ракети ATACMS створювалися під такі завдання, як удари по аеродромах, штабах, складах та інших важливих цілях. Це щось подібне до радянського ракетного комплексу "Точка-У", тільки набагато сучасніше. Дальність польоту ракети ATACMS становить 300 км, що дозволяє долетіти до Кримського мосту, наприклад із західного узбережжя Дніпра в Запорізькій області.

Військовий експерт Якуб Войнаровський вважає, що однієї чи двох-трьох ракет для знищення об'єкта такого класу буде замало.

"З огляду на те, що захист Кримського мосту забезпечується зенітно-ракетними комплексами "С-400", частину наших ракет вони можуть збити на підльоті. Навіть якщо кілька ракет і попадуть мостом, вони не зруйнують повністю його міцну конструкцію, але можуть значно пошкодити залізничне полотно та автомобільну дорогу на ньому, що, звичайно, ускладнить, логістику ворога", – каже "Сьогодні" Войнаровський.

Водночас експерт зазначає, що удар по Кримському мосту не зупинить російські поставки зброї та продовольства, а лише на якийсь час їх уповільнить.

"Основний потік військових вантажів Росія відправляє морем. Залізничний та автомобільний транспорт, що проходить через Кримський міст, на якийсь час зупиниться, але пошкодження полотна через якийсь час полагодять, після чого поїзди та вантажівки знову поїдуть", – говорить Войнаровський.

На думку експерта, атака на Кримський міст матиме більш психологічний ефект, ніж практичний.

"Ракетний удар по мосту покаже росіянам, що ЗСУ може дотягнутися до них, як би далеко вони не перебували. Проте військова доцільність у такій атаці є дуже сумнівною. Ми витратимо дуже важливий і дорогий боєзапас для того, щоб не знищити, а лише пошкодити міст, Який окупанти швидко відновлять. Я думаю, такі ракети варто використовувати для ударів по штабах, командних пунктах і місцях великого скупчення важкої військової техніки противника", – підсумував Войнаровський.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на саміті на авіабазі Рамштайн у Німеччині, в якому брали участь понад 40 міністрів оборони, було ухвалено рішення виділити Україні додаткове озброєння.

Також ми розповідали, що США дають Україні наднові дрони-камікадзе та гаубиці.

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Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraina Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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