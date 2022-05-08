У Мелітополі окупанти знищують українську ідентичність: дітей змушують носити георгіївські стрічки

Окупанти нав'язують свою ідеологію / Колаж "Сьогодні"

У захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області росіяни змушують українських дітей одягати георгіївські стрічки. У школах, де директори співпрацюють з окупаційними військами, педагоги змушують учнів читати віршики про війну. Все це відбувається без згоди батьків. Окупанти нав'язують свою ідеологію, щоб знищити українську ідентичність у свідомості дітей.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Педагоги поширюють у мережі дитячі тематичні малюнки та відео школярів, які декламують віршики про війну з георгіївськими стрічками на грудях.

"Школа є одним із засобів виховання дитини, формування світосприйняття, яке безперервно пов'язане з вихованням у сім'ї. Таке нав'язування рашистської ідеології у навчальних закладах спрямоване на знищення української ідентичності у свідомості дітей" , – йдеться у повідомленні.

У знищеному Маріуполі окупанти готують "парад перемоги"

У Маріуполі окупанти масово роздавали людям георгіївські стрічки. Також росіяни "упорядкували" пам'ятники радянського періоду до святкування 9 травня і встановили на них таблички російською мовою "Жертвам фашизму".

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"Тобто сакральні місця для шабашу перемоги готові. На тлі знищеного міста та голодних людей це виглядає цинічним святом на кістках", – йдеться у повідомленні.

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