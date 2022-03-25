У Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт і відмовилися воювати в Україні

У Мелітополі військовослужбовці російської армії відмовилися воювати проти ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт та відмовилися брати участь у бойових діях проти України. Про це повідомляється на сторінці Сил оборони Запорізького краю у Facebook у п'ятницю, 25 березня.

"Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 у підрозділі окупаційних військ РФ, що дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців влаштували бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовилися брати участь у бойових діях проти ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

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Сили оборони Запорізького краю також дали пораду російським загарбникам – масово здаватися в полон українським військовим, аби отримати шанс вижити.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Краснодарі звільнили командира взводу оперативної роти ОМОН "Пластун" місцевого управління Росгвардії РФ Фаріда Читава та 11 його бійців за відмову воювати в Україні.

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Також ми інформували, що близько 600 російських морпіхів відмовилися воювати проти України.