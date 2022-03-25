В Мелитополе 70 российских военных устроили бунт и отказались воевать в Украине

В Мелитополе военнослужащие российской армии отказались воевать против ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мелитополе 70 российских военных устроили бунт и отказались принимать участие в боевых действиях против Украины. Об этом сообщается на странице Сил обороны Запорожского края в Facebook в пятницу, 25 марта.

"Поступила информация о том, что 24.03.2022 в подразделении оккупационных войск РФ, дислоцирующемся в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт по исполнению приказов руководства и отказались принимать участие в боевых действиях против ВСУ", – говорится в сообщении.

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Силы обороны Запорожского края также дали совет российским захватчикам – массово сдаваться в плен украинским военным, чтобы получить шанс выжить.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Краснодаре уволили командира взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" местного управления Росгвардии РФ Фарида Читава и 11 его бойцов за отказ воевать в Украине.

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Также мы информировали, что около 600 российских морпехов отказались воевать против Украины.