У Маріуполі "зелений коридор" для "Азовсталі" виявився пасткою

Військові РФ обстріляли "зелений коридор" для евакуації людей з "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі російські окупанти знову зірвали евакуацію цивільних з заводу "Азовсталь". Оголошений "зелений коридор" виявився пасткою, військові РФ відкрили вогонь.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Зелений коридор" для "Азовсталі" виявився черговою пасткою. Росіяни не просто не зупиняли обстрілів території заводу, але вдались до обстрілів по умовному коридору на вихід. За фактом це виглядає так – з броньованої автівки у великі гучномовці робиться пропозиція здатись і вийти протягом 10-15 хвилин. Потім робиться невелика пауза і проводяться обстріли артилерії по житловій зоні в кордонах умовного виходу з "Азовсталі", – пише радник мера Маріуполя.

Андрющенко продемонстрував на фото результат "зеленого коридору".

"Чорний дим над "Азовсталлю" – безумовний наслідок завдання бомбового удару. Враховуючи, що завод було законсервовано відповідно до технологічних норм, це може бути наслідком застосування надпотужних антибункерних бомб. Варто пам'ятати, що будь-яке металургійне виробництво є об’єктом підвищеної небезпеки і навіть за умови консервації може створювати небезпеку для всіх, хто зараз находиться всередині. За будь-якого кольору диму", – додав він.

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"Азов" просить евакуювати людей з Маріуполя

Заступник командира полку "Азов" "Калина" закликав увесь світ докласти зусиль, щоб евакуювати мирних людей з Маріуполя.

"Ворог продовжує скидати авіаційні бомби, б'є ракетна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати. Ми хочемо подякувати тим, хто не на словах, а на ділі намагається допомогти цивільним жителям Маріуполя евакуюватися з цієї небезпечної території. Дякую тим, хто докладає максимум зусиль для виведення з оточення наших військових, що залишилися віч-на-віч з противником, сили якого переважають", – говорить "Калина".

Також заступник полку "Азов" закликав евакуювати захисників Маріуполя.