У Маріуполі загарбникам терміново знадобилася форма ЗСУ

Ряжених солдатів Путіна помітили біля ще однієї братської могили мирних жителів / Колаж "Сьогодні"
В окупованому Маріуполі російські загарбники взялися за своє улюблене заняття – імітувати атаки українських військових на мирне населення для зйомки пропагандистських відео.
Про це повідомила на своєму телеграм-каналі Маріупольська міська рада.
Що відомо
Повідомляється, що у Маріуполі біля 33-ї школи встановлено блокпост, на який виставили солдатів армії Росії, переодягнених у форму ЗСУ. Про їхні справжні цілі можна лише здогадуватися.
"У Маріуполі біля 33-ї школи встановлено блокпост "ряджених" у форму ЗСУ росіян. Поряд відбувається перепоховання тіл убитих російською армією маріупольців. Працює безліч техніки та бригад зачистки. Жителі повідомляють, що рашисти можуть влаштувати провокації з реальними атаками на місцеве населення", – йдеться у повідомленні.
Обстановка у Маріуполі
- Нині весь світ стежить за евакуацією захисників заводу "Азовсталь" , які майже три місяці чинили опір російським окупантам.
- Увечері 17 травня з території зруйнованого підприємства виїхали сім автобусів із беззбройними українськими військовими. Їх супроводжують солдати армії Росії.
- У ніч проти 17 травня понад 250 військових через гуманітарний коридор було виведено на непідконтрольні Україні території.
- За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, зруйнований російськими окупантами Маріуполь загарбники планують віддати у розпорядження кадировцям. Місто хочуть віддати з портом та правом мародерства.
- В окупованому Маріуполі росіяни намагалися відновити подачу електрики, насамперед у свої штаби. В результаті все закінчилося замиканням в ними ж зруйнованої електромережі та пожежами.