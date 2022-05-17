В Мариуполе захватчикам срочно понадобилась форма ВСУ

Ряженых солдат Путина заметили возле еще одной братской могилы мирных жителей / Коллаж "Сегодня"
В оккупированном Мариуполе российские захватчики взялись за свое любимое занятие – имитировать атаки украинских военных на мирное население для съемки пропагандистских видео.
Об этом сообщил на своем телеграм-канале Мариупольский городской совет.
Что известно
Сообщается, что в Мариуполе возле 33-й школы установлен блокпост, на который выставили солдат армии России, переодетых в форму ВСУ. Об их истинных целях можно только догадываться.
"В Мариуполе возле 33-й школы установлен блокпост "ряженых" в форму ВСУ россиян. Рядом происходит перезахоронение тел убитых российской армией мариупольцев. Работает множество техники и бригад зачистки. Жители сообщают, что рашисты могут устроить провокации с реальными атаками на местное население", – говорится в сообщении.
Обстановка в Мариуполе
- Сейчас весь мир следит за эвакуацией защитников завода "Азовсталь", которые почти три месяца сопротивлялись российским оккупантам.
- Вечером 17 мая с территории разрушенного предприятия выехали семь автобусов с безоружными украинскими военными. Их сопровождают солдаты армии России.
- В ночь на 17 мая более 250 военных через гуманитарный коридор были выведены на неподконтрольные Украине территории.
- По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, разрушенный российскими оккупантами Мариуполь захватчики планируют отдать в распоряжение кадыровцам. Город хотят отдать с портом и правом мародерства.
- В оккупированном Мариуполе россияне пытались восстановить подачу электричества, в первую очередь в свои штабы. В результате все закончилось замыканиями в ими же разрушенной электросети и пожарами.