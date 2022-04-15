В Маріуполі окупанти вийшли на новий рівень "зачисток": викопують тіла своїх жертв

Військові РФ у Маріуполі почали ексгумацію тіл своїх жертв / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі російські окупанти почали ексгумацію тіл місцевих жителів, похованих у дворах житлових будинків. Куди будуть потім направлені тіла – невідомо.

Про це повідомила Маріупольська міськрада у своєму Telegram-каналі.

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"Новий рівень "зачисток" від окупантів. Як повідомили маріупольці, які ще знаходяться у місті, російський війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла – невідомо", – йдеться в повідомленні.

В міськраді нагадали, що українська розвідка раніше зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв.

"Можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замісти сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі. Кожен злочинець понесе покарання!" – зазначили у пресслужбі міськради.

У Маріуполі десятки тисяч загиблих

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у заблокованому окупантами Маріуполі внаслідок обстрілів та бомбардувань могли загинути десятки тисяч жителів. У місті через постійні атаки російських військових зруйновано 95% будівель.

"У нас також є інформація про те, що поряд із цими десятками тисяч загиблих багато хто зник безвісти. Ми знаємо, що їм замінили документи, їм дали російські паспорти і відвезли вглиб Росії – кого в табори, кого в інші міста. Що відбувається з цими людьми, ніхто не знає. Скільки вбитих, ніхто не знає", – сказав президент.

Мер міста Вадим Бойченко заявляв, що кількість загиблих може перевищити 20 тисяч.