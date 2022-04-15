В Мариуполе оккупанты вышли на новый уровень "зачисток": выкапывают тела своих жертв

Военные РФ в Мариуполе начали эксгумацию тел своих жертв / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе российские оккупанты начали эксгумацию тел местных жителей, похороненных во дворах жилых домов. Куда будут потом направлены тела – неизвестно.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет в своем Telegram-канале.

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"Новый уровень "зачисток" от оккупантов. Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего надсмотрщика, который не дает возможности мариупольцам предать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда потом будут направлены тела – неизвестно", – говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что украинская разведка ранее зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев.

"Возможно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в нашем городе. Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе. Каждый преступник понесет наказание!" – отметили в пресс-службе горсовета.

В Мариуполе десятки тысяч погибших

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном оккупантами Мариуполе в результате обстрелов и бомбардировок могли погибнуть десятки тысяч жителей. В городе из-за постоянных атак российских военных разрушены 95% зданий.

"У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России – кого в лагеря, кого в другие города. Что происходит с этими людьми, никто не знает. Сколько убитых, никто не знает", – сказал президент.

Мэр города Вадим Бойченко заявлял, что количество погибших может превысить 20 тысяч.