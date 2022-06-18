У Маріуполі окупанти організували торгівлю тілами померлих жителів

Окупанти знущаються з маріупольців у кожному питанні / Колаж "Сьогодні"

Окупаційна влада Меріуполя розгорнула фактично торгівлю тілами загиблих місцевих жителів, маючи намір витягнути у людей, що постраждали від війни, всі ті заощадження, що залишилися.

Про цинічний бізнес на кістках повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своєму телеграм-каналі .

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Що відомо

"Якщо рухатись "по процедурі" в Маріуполі, то при похованні окупанти безкоштовно видають труну. Просту з дерева, без оббивки. Чекати в черзі таку труну від одного до двох тижнів. Весь цей час труп буде знаходитись в "моргу на Метро" прямо на вулиці. В спеку. Окрім таких умов зберігання трупів, тіла загиблих періодично "зникають". Тобто через 10 днів ви маєте отримати труну і поховати людину, але тіло її вже зникло", - розповідає Андрющенко особливості роботи моргів в окупованому місті.

Проте, за словами радника, у Маріуполі є людина, яка може все вирішувати і швидко знайти тіло, що зникло. Це заступник так званої Жовтневої (Центральної) райадміністрації окупантів Адамов Дмитро Валерійович.

Разом із партнером із Макіївки він організував послугу за 20 тис. грн. У прайс смерті входить:

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знайти тіло (у морзі або дістати з-під завалів у вказаному місці);

покласти у труну з оббивкою;

закопати.

"Табличка з ім'ям не встановлюється. Тобто, 20 тис. грн. за безіменну могилу. Труни виробляють у Новоазовську та Тельманівському районі. Такий ось бізнес на кістках від колаборанта", – написав Андрющенко.

Обстановка у Маріуполі