У Маріуполі окупанти організували торгівлю тілами померлих жителів

Окупанти знущаються з маріупольців у кожному питанні / Колаж "Сьогодні"
Окупаційна влада Меріуполя розгорнула фактично торгівлю тілами загиблих місцевих жителів, маючи намір витягнути у людей, що постраждали від війни, всі ті заощадження, що залишилися.
Про цинічний бізнес на кістках повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своєму телеграм-каналі .
Що відомо
"Якщо рухатись "по процедурі" в Маріуполі, то при похованні окупанти безкоштовно видають труну. Просту з дерева, без оббивки. Чекати в черзі таку труну від одного до двох тижнів. Весь цей час труп буде знаходитись в "моргу на Метро" прямо на вулиці. В спеку. Окрім таких умов зберігання трупів, тіла загиблих періодично "зникають". Тобто через 10 днів ви маєте отримати труну і поховати людину, але тіло її вже зникло", - розповідає Андрющенко особливості роботи моргів в окупованому місті.
Проте, за словами радника, у Маріуполі є людина, яка може все вирішувати і швидко знайти тіло, що зникло. Це заступник так званої Жовтневої (Центральної) райадміністрації окупантів Адамов Дмитро Валерійович.
Разом із партнером із Макіївки він організував послугу за 20 тис. грн. У прайс смерті входить:
- знайти тіло (у морзі або дістати з-під завалів у вказаному місці);
- покласти у труну з оббивкою;
- закопати.
"Табличка з ім'ям не встановлюється. Тобто, 20 тис. грн. за безіменну могилу. Труни виробляють у Новоазовську та Тельманівському районі. Такий ось бізнес на кістках від колаборанта", – написав Андрющенко.
Обстановка у Маріуполі
- В окупованому Маріуполі росіяни забороняють розмовляти українською мовою навіть школярам.
- Також відомо, що в окупованому Маріуполі щоденний побут людей повністю перейшов на вулиці.
- В окупованому Маріуполі росіяни планують зносити житлові будинки, щоб приховати свої злочини.
- Також загарбники дозволили маріупольцям включати лише одну лампочку, інакше вибиватиме електрику.