Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення в Україну

У Маріуполі окупанти можуть почати скидати фекалії у море – радник мера

Валентина Шаповал
13 травня, 10:22
У місті є постійні пориви, а також не запущена система каналізації. Проте виправляти ситуації росіяни не поспішають

Маріуполь очікує нова хвиля гуманітарної катастрофи через окупантів / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі вода наповнила вулиці через пориви. Окупанти, які тимчасово захопили місто, не мають потужностей, щоб все відремонтувати. Також не запущено систему каналізації, а це означає, що слідом за водою на тротуарах Маріуполя, можливо, буде і каналізація, яка вийде назовні.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

Реклама

"За відсутності очисних споруд, швидше за все, окупанти дійдуть до прямого скидання нечистот прямо в море. У результаті в гонитві за картинкою "життя повертається" окупанти посилено штовхають Маріуполь до нової хвилі гуманітарної катастрофи", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Маріуполі

  • Завод Азовсталь перебуває в оточенні військ окупантів. Українські захисники тримають оборону, незважаючи на сили ворога, що перевершують у кілька разів.
  • Раніше ватажок угруповання так званого ДНР Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також він унеможливив екстракцію українських військовослужбовців, які тримають оборону на заводі. Пушилін хоче, щоб українські бійці склали зброю та пішли під трибунал.
  • Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні залишили заблоковану "Азовсталь". Наразі біля заводу тривають локальні бої.

Раніше ми писали: