В Мариуполе оккупанты могут начать сбрасывать фекалии в море – советник мэра

Мариуполь ожидает новая волна гуманитарной катастрофы из-за оккупантов / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе вода наполнила улицы из-за порывов. У оккупантов, которые временно захватили город, нет мощностей, чтобы все отремонтировать. Также не запущена система канализации, а это означает, что вслед за водой на тротуарах Мариуполя может быть и канализация, которая выйдет наружу.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

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"При отсутствии очистных сооружений, скорее всего, оккупанты дойдут до прямого сброса нечистот прямо в море. В итоге в погоне за картинкой "жизнь возвращается" оккупанты усиленно толкают Мариуполь к новой волне гуманитарной катастрофы", – говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

Завод "Азовсталь" находится в окружении войск оккупантов. Украинские защитники держат оборону, несмотря на превосходящие в несколько раз силы врага.

Ранее главарь группировки так называемой ДНР Денис Пушилин подтвердил, что российские силы продолжают попытки захвата завода "Азовсталь" в Мариуполе. Также он исключил возможность экстракции украинских военнослужащих, которые держат оборону на заводе. Пушилин хочет, чтобы украинские бойцы сложили оружие и ушли под трибунал.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что гражданские оставили заблокированную "Азовсталь". Сейчас у завода продолжаются локальные бои.

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