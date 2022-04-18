У Маріуполі окупанти готують потужний удар по заводу "Азовсталь"

Окупанти хочуть завдати удару по заводу "Азовсталь". Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі найближчим часом російські окупанти готують масований удар по заводу "Азовсталь", де ховаються сотні мирних мешканців.

Про це повідомив журналіст в ефірі марафону FREEDOM на каналі Україна 24.

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Як розповів кореспондент, за інформацією українських військових, окупанти планують бомбардувати "Азовсталь" авіаційними бомбами ФАБ 1000 та ФАБ 3000.

Зараз в укриттях заводу ще близько 1000 мирних мешканців Маріуполя, серед яких є діти.

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У Маріуполі 4-річна Аліса живе у підвалі півтора місяці

У Мережі почали розповсюджувати відео з 4-річною дівчинкою Алісою, яка півтора місяці знаходиться у захопленому Маріуполі в одному з підвалів "Азовсталі". Малеча розповіла, що дуже хоче додому, і передала привіт своїй бабусі. Відповідне відео опублікував екскомандир полку "Азов" та керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

"Ця маленька дівчинка Аліса перебуває в одному з підвалів Азовсталі, де її мати – військовий медик – цілодобово надає допомогу пораненим захисникам Маріуполя. Крім неї, в підвалах знаходяться сотні цивільних людей, які знайшли єдиний можливий прихисток біля військових", – написав Жорін.

За його словами, російські окупанти безперервно обстрілюють "Азовсталь". Загарбники скидають надпотужні бомби на будівлі, тому сотні життів, зокрема дітей, знаходяться під величезною загрозою.

"Постраждалі діти в Україні" – це такі як Аліса. Проте без відео, без фото, без слів – це лише статистика. Подивіться на дівчинку і усвідомте – це реальність", – наголосив Жорін.

Ситуація у Маріуполі

Маріупольська міськрада у своєму telegram-каналі повідомила, що російські окупанти розпочали ексгумацію тіл місцевих жителів, похованих у дворах житлових будинків. Куди будуть потім направлені тіла – невідомо.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у заблокованому окупантами Маріуполі внаслідок обстрілів та бомбардувань могли загинути десятки тисяч жителів. У місті через постійні атаки російських військ зруйновано 95% будівель.

За словами радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, після з'єднання з полком "Азов" підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського захист міста став сильнішим.

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