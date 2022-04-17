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У Маріуполі 4-річна Аліса живе у підвалі півтора місяці – емоційне відео

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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17 квітня, 21:40
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Крім малечі в укритті знаходяться сотні цивільних людей, які знайшли єдиний можливий притулок у військових
У захопленому Маріуполі діти сидять у підвалах і просяться додому. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
У захопленому Маріуполі діти сидять у підвалах і просяться додому. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У Мережі почали розповсюджувати відео з 4-річною дівчинкою Алісою, яка півтора місяці знаходиться у захопленому Маріуполі в одному із підвалів "Азовсталі". Малеча розповіла, що дуже хоче додому, і передала привіт своїй бабусі.

Відповідне відео опублікував екскомандир полку "Азов" та керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

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"Ця маленька дівчинка Аліса перебуває в одному з підвалів Азовсталі, де її мати – військовий медик – цілодобово надає допомогу пораненим захисникам Маріуполя. Крім неї в підвалах знаходяться сотні цивільних людей, які знайшли єдиний можливий прихисток біля військових", – написав Жорін.

За його словами, російські окупанти безперервно обстрілюють "Азовсталь". Загарбники скидають надпотужні бомби на будівлі, тому сотні життів, зокрема дітей, знаходяться під величезною загрозою.

""Постраждалі діти в Україні" – це такі, як Аліса. Проте без відео, без фото, без слів – це лише статистика. Подивіться на дівчинку і усвідомте – це реальність", – наголосив Жорін.

Ситуація у Маріуполі

Маріупольська міськрада у своєму telegram-каналі повідомила, що російські окупанти розпочали ексгумацію тіл місцевих жителів, похованих у дворах житлових будинків. Куди будуть потім направлені тіла – невідомо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у заблокованому окупантами Маріуполі внаслідок обстрілів та бомбардувань могли загинути десятки тисяч жителів. У місті через постійні атаки російських військ зруйновано 95% будівель.

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За словами радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, після з'єднання з полком "Азов" підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського захист міста став сильнішим.

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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