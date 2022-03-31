У Маріуполі "Азов" знищив три танки супротивника та групу спецназу ГРУ

Навіть у розбомбленому місті окупанти продовжують мародерство / Фото "Азова" / Колаж "Сьогодні"

Бійці тепер уже легендарного полку "Азов" продовжують свою боротьбу за Маріуполь, який уже кілька тижнів перебуває у блокаді. У четвер вони прозвітували про успіхи попереднього дня. Виявилося, що російські окупанти не дорахувалися десятків своїх солдатів.

Про це захисники Маріуполя повідомили на своєму телеграм-каналі.

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Що відомо

У першому повідомленні сказано, що 30 березня окупанти втратили три танки та понад 64 піхотинці, серед яких спецназ ГРУ РФ.

Потім надійшло повідомлення, що у "азовців" в якості трофеїв виявилися спеціальні снайперські гвинтівки "Гвинторез", радіостанція "Азарт" та багато іншого. Також серед знищених окупантів виявили банальних мародерів.

Мародерство

"В одного з орків виявлено долари США та велику кількість різноманітних золотих прикрас, серед яких і обручки різних розмірів. Ми знаємо, що в тимчасово захоплених районах міста ці злочинці грабують квартири цивільних, вбивають та гвалтують жителів міста. Тепер цих покидьків стало менше. Всі цінні речі, які бійці Азову знаходять у путінських найманців, за точного виявлення власників, повернуться їм, або, разом зі знайденими у росіян коштами, підуть на допомогу біженцям з Маріуполя" , – написали бійці полку "Азов".

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Захист Маріуполя