В Мариуполе "Азов" уничтожил три танка противника и группу спецназа ГРУ

Даже в разбомбленном городе оккупанты продолжают мародерство / Фото "Азова" / Коллаж "Сегодня"
Бойцы теперь уже легендарного полка "Азов" продолжают свою борьбу за Мариуполь, который уже несколько недель находится в блокаде. В четверг они отчитались за успехи предыдущего дня. Оказалось, что российские оккупанты не досчитались десятков своих солдат.
Об этом защитники Мариуполя сообщили на своем телеграм-канале.
Что известно
В первом сообщении сказано, что 30 марта оккупанты потеряли три танка и более 64 пехотинцев, среди которых спецназ ГРУ РФ.
Затем поступило сообщение, что у "азовцев" в качестве трофеев оказались специальные снайперские винтовки "Винторез", радиостанция "Азарт" и многое другое. Также среди уничтоженных оккупантов выявили банальных мародеров.
Мародерство
"У одного из орков обнаружены доллары США и большое количество разнообразных золотых украшений, среди которых и кольца разных размеров. Мы знаем, что во временно захваченных районах города эти преступники грабят гражданские квартиры, убивают и насилуют жителей города. Теперь этих подонков стало меньше. Все ценные вещи, которые бойцы Азова находят у путинских наемников, при точном обнаружении владельцев, вернутся им, или вместе с найденными у россиян средствами пойдут на помощь беженцам из Мариуполя", – написали бойцы полка "Азов".
Защита Мариуполя
- Мариуполь с 3 марта героически защищается от российских оккупантов, которые обстреливают город из всех видов оружия. В результате обстрелов в городе разрушены жилые дома, объекты инфраструктуры, промышленные предприятия.
- Противник продолжает попытки полностью захватить город, где держит оборону полк "Азов" в ожидании деблокады. Официальный Киев говорит, что в данный момент прорваться силам ВСУ в город невозможно. По мнению советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, защитники города могут продержаться не один месяц, во время которых Киев будет прилагать все усилия, чтобы добиться отхода вражеских войск от Мариуполя.
- Пока что официальный представитель Пентагона Джон Кирби констатирует, что ущерб, нанесенный продолжающимися бомбардировками, является для Мариуполя "разрушительным".