На Луганщині окупанти зруйнували практично всю інфраструктуру

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у регіоні / Фото: Колаж: Сьогодні
Після обстрілу російськими військами Луганської області цілі квартали непридатні для життя, люди залишилися без будинків і залишають регіон. Про це у Telegram-каналі написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Сім'ї залишилися без будинків. Луганщина залишилася без людей. Дехто – вдруге переселенці. Росіянам не поясниш, що означає залишити будинок двічі…двічі зруйновані життя", – прокоментував Гайдай ситуацію в регіоні.
За його словами, внаслідок обстрілу загинули 66 мирних жителів, і це лише офіційна інформація, але не відомо, скільки досі лежать у місцях стрілянини.
Чим допоможе Україна переселенцям
- Президент Володимир Зеленський анонсував програму допомоги українським біженцям і вже доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму.
- Для того, щоб фінансово убезпечити українців на період дії в країні воєнного стану, ліміт суми гарантування депозитів буде скасовано.
- Українці, яким довелося залишити свої будинки через напад РФ, зможуть знайти собі тимчасове житло або отримати необхідні речі у ЦНАПах через чат-бот.
Також "Сьогодні" писав про те, як ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхав на час війни.