На Луганщині окупанти почали наступ, гатять по мирних мешканцях – Генштаб

Окупанти обстрілюють мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти продовжують наступальну операцію. Частково їм вдалося тимчасово зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому районах. Також військові РФ намагаються збільшити свою чисельність біля Києва. Для цього вони стягують небоєздатні підрозділи з Центрального та Східного військових округів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не зафіксовано. Противник зосередився на обладнанні зайнятих рубежів.
- На Слобожанському та Сумському напрямках активних наступальних дій військ РФ також немає. Ворог розпочав перегрупування і намагається налагодити логістичне забезпечення. Окупанти активніше ведуть розвідку, намагаються захопити місто Ізюм.
- У Луганській області ворог активізував бойові дії в районі Рубіжного, мають частковий успіх. Окупанти продовжують обстріл об'єктів цивільної інфраструктури, щоб залякати людей та обмежити дії сил оборони. На Донеччині активних бойових дій ворог не вів.
- На Таврійському напрямку ворог намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.
- На Південнобузькому напрямку активних дій окупантів не помічено. Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру та нарощує систему логістичного забезпечення.
Наразі українські захисники дають відсіч російським агресорам, завдаючи їм великих втрат у живій силі та військовій техніці.
Окупанти масово відмовляються воювати проти ЗСУ
У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські військові зазнають втрат як під час боїв із ЗСУ, так і з власної вини – деякі солдати навіть ранять себе, щоб потрапити до лікарні та не воювати.
Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до частого дезертирства та відмов російських солдатів і найманців воювати проти України. Також є проблеми із забезпеченням підрозділів.
Через це в РФ проводять приховану мобілізацію, залучають так званих добровольців та курсантів, а також найманців із Сирії.