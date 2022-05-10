У Луганську ФСБ шукає чоловіків по квартирах для мобілізації — Гайдай

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В окупованому Луганську співробітники російського ФСБ вишукують квартири людей, які змогли ухилитися від "мобілізації". Їх кидають в атаку у перших рядах, прикриваючись ними. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай ведучому Василю Пехньо в ефірі проєкту "Україна Разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

"За нашою інформацією, яка приходить з окупованого Луганська, та хвиля мобілізації закінчилася і чоловіків на вулицях не залишилося. Але приїхали ФСБшники, і вони зараз обходять поквартирно будинки, щоб шукати тих, хто відкупився від мобілізації", — розповів він.

За словами Гайдая, російські військові йдуть в атаку наприкінці, в останньому ешелоні. Попереду йдуть свіжомобілізовані. Потім йдуть "лнр"-вівці, потім кадирівці, а потім уже російські війська. Навіть солдати приватних військових компаній не йдуть у перші хвилі атаки, сказав він.

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Зачистка Білогорівки

Гайдай розповів, що ЗСУ зупинили прорив загарбників. Українські війська зачищають територію Білогорівка куди через понтонну переправу на річці перейшли окупанти Переправу вже зруйнували. За його словами, окупанти розбіглися лісами, їх продовжують шукати.

На вільній Луганщині досі залишаються понад 40 тисяч людей. Евакуація відновиться після зачистки Білогорівки, додав Гайдай.

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