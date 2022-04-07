У Краматорську розпочалася масова евакуація мешканців (відео)

Жителі Краматорська залишають місто через загрозу бойових дій / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв'язку з загостренням ситуації на Донбасі почалася евакуація жителів Краматорська та прилеглих міст.

Окупанти готуються до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю за територією Донецької та Луганської областей.

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Мешканці міст по можливості повинні якомога раніше виїхати та небезпечного регіону, оскільки надалі евакуація може бути ускладнена через бойові дії на цій ділянці.

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Евакуаційні поїзди

об 11:00 електричка до Лозової (з організованою пересадкою на Полтаву та Київ);

об 11:00 № 45 до Ужгорода;

об 11:20 №274 до Львова;

о 15:30 № 138 у Хмельницькому;

о 16:00 №276 до Львова;

о 17:30 №280 до Львова;

о 18:00 №278 до Львова.

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що українці, які перебувають у Луганській та Донецькій областях, мають евакуюватися, наразі є можливість, бо незабаром очікується загострення ситуації у цьому регіоні.

Ситуація на Донеччині

На Донбасі бойовики проводять масову мобілізацію місцевого населення, проте жителі окупованих територій не хочуть воювати та ховаються від призову. Розвідка опублікувала перехоплені телефонні розмови , на яких можна почути, що чоловіки бояться виходити на вулиці та масово ховаються

6 квітня полковник СБУ та МВС, військовий експерт Михайло Притула розповів, що Путін збере всі сили, послаблюватиме Україну веденням бойових дій на Донбасі і одночасно готуватиме атаку на Київ.

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РФ вже змінила свою військову стратегію та вирішила зосередитися на захопленні Донецької та Луганської областей. Зробити це країна-агресор має намір до 9 травня , коли росіяни святкують День перемоги Президент РФ Володимир Путін має намір продемонструвати успіхи в Україні.