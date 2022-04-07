В Краматорске началась массовая эвакуация жителей (видео)

Жители Краматорска покидают город из-за угрозы боевых действий / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с обострением ситуации на Донбассе началась эвакуация жителей Краматорска и близлежащих городов.

Оккупанты готовятся к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

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Жители городов по возможности должны как можно раньше выехать и опасного региона так как в дальнейшем эвакуация может быть осложнена из-за боевых действий в этом участке.

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Эвакуационные поезда

в 11:00 электричка в Лозовую (с организованной пересадкой на Полтаву и Киев);

в 11:00 № 45 в Ужгород;

в 11:20 № 274 во Львов;

в 15:30 № 138 в Хмельницкий;

в 16:00 № 276 во Львов;

в 17:30 № 280 во Львов;

в 18:00 № 278 во Львов.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что украинцы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях, должны эвакуироваться, пока есть возможность, потому, что вскоре ожидается обострение ситуации в этом регионе.

Ситуация на Донбассе

На Донбассе боевики проводят массовую мобилизацию местного населения, однако жители оккупированных территорий не хотят воевать и прячутся от призыва. Разведка опубликовала перехваченные телефонные разговоры, на которых можно услышать, что мужчины боятся выходить на улицы и массово скрываются.

6 апреля полковник СБУ и МВД, военный эксперт Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно будет готовить атаку на Киев.

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РФ уже изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор намерена к 9 мая, когда россияне празднуют День победы. Президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать успехи в Украине.