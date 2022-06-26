У Києві через ракетний удар почалися проблеми з водою: названо райони

Ракетний удар по Києву спричинив перебої з водопостачанням / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вранці 26 червня після ракетного удару окупантів впав тиск у водопроводі, в кількох районах можливі перебої з водопостачанням.

"Сьогодні о 6:25 зафіксоване різке зниження тиску в мережі в Шевченківському, Святошинському, Подільському, Солом'янському, Голосіївському районах. За попередньою інформацією це пов'язано з вибухами, які пролунали вранці в нашому місті", – повідомляє у Facebook "Київводоканал".

Фахівці "Київводоканалу" обстежують водопровідні об'єкти і роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

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Ракетний удар по Києву

Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетний удар було нанесено по Шевченківському району столиці.

За інформацією нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, всього по Києву та області випустили 14 ракет.

Одна з ракет влучила в багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук'янівці. За словами мера міста Віталія Кличка, в результаті ракетного обстрілу госпіталізовано двох людей. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, під завалами є люди.

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​Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що окупанти цілилися в завод ім. Артема.

Усі оперативні подробиці про вибухи та руйнування у Києві після обстрілу столиці Росією – деталі від телеведучого Олексія Бурлакова.