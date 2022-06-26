У Києві через ракетний удар почалися проблеми з водою: названо райони

Ракетний удар по Києву спричинив перебої з водопостачанням / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві вранці 26 червня після ракетного удару окупантів впав тиск у водопроводі, в кількох районах можливі перебої з водопостачанням.
"Сьогодні о 6:25 зафіксоване різке зниження тиску в мережі в Шевченківському, Святошинському, Подільському, Солом'янському, Голосіївському районах. За попередньою інформацією це пов'язано з вибухами, які пролунали вранці в нашому місті", – повідомляє у Facebook "Київводоканал".
Фахівці "Київводоканалу" обстежують водопровідні об'єкти і роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.
Ракетний удар по Києву
Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетний удар було нанесено по Шевченківському району столиці.
За інформацією нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, всього по Києву та області випустили 14 ракет.
Одна з ракет влучила в багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук'янівці. За словами мера міста Віталія Кличка, в результаті ракетного обстрілу госпіталізовано двох людей. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, під завалами є люди.
Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що окупанти цілилися в завод ім. Артема.
Усі оперативні подробиці про вибухи та руйнування у Києві після обстрілу столиці Росією – деталі від телеведучого Олексія Бурлакова.