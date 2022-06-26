В ISW розповіли, як може змінитися робота партизанів на окупованих територіях

Українські партизани на окупованих територіях чекають відмаху для приєднання до ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українське військове керівництво найближчим часом збирається взяти під контроль дії партизанського руху на окупованих територіях.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Основною метою є підірвати контроль Росії та, швидше за все, підготуватися до скоординованих операцій з українськими силами.

За словами генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, українські партизани лише чекають відповідного моменту, щоб приєднатися до боротьби з ворогом.

Партизанський рух