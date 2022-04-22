В Ірпені троє окупантів на очах дівчини заґвалтували її матір і сестру до смерті – Денісова

Дівчина розповіла, що, поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали. / Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ

В Україні з’являються нові свідчення жахливих статевих злочинів російських окупантів.

Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Реклама

Що відомо

На спеціальну телефонну лінію для надання конфіденційної психологічної допомоги звернулися дівчина 17 років та її бабуся, які надали дозвіл про публікацію її історії.

"В Ірпені троє рашистських окупантів на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру 15 років. З особливою жорстокістю били та ґвалтували. Обидві мертві. Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами в будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі. Вона розповіла, що, поки вбивали рідних, її тримали та не чіпали, "бо я – потвора". Сказали "живи та передай іншим", – написала Денісова.

За її словами, з дівчиною працюють українські психологи.

Уповноважена також зазначила, що з 1 квітня від початку роботи спеціальної телефонної лінії для надання психологічної допомоги, яка утворена за підтримки ЮНІСЕФ, звернулося вже понад 400 осіб:

Реклама

"Більшість звернень – у зв’язку зі статевими злочинами, вчиненими військовими Росії. Їх кількість зростає кожного дня. На лінії працюють п’ять психологів, до яких вже долучаються психіатри".

Нагадаємо, Людмила Денісова повідомила, що російська армія використовує проти мирного населення України неконвенційну – заборонену міжнародним гуманітарним правом – зброю.

Читайте також: