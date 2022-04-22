В Ирпене трое оккупантов на глазах девушки изнасиловали ее мать и сестру до смерти – Денисова

Девушка рассказала, что, пока убивали родных, ее держали и не трогали. / Фото: Коллаж: Сегодня, Цензор. НЕТ

В Украине появляются новые свидетельства ужасающих половых преступлений российских оккупантов.

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Что известно

На специальную телефонную линию для предоставления конфиденциальной психологической помощи обратились девушка 17 лет и ее бабушка, предоставившие разрешение на публикацию ее истории.

"В Ирпене трое рашистских оккупантов на глазах девушки изнасиловали ее маму и младшую сестру 15 лет. С особой жестокостью избивали и изнасиловали. Обе мертвы. Девушка в состоянии психологического шока 4 дня жила с трупами в доме. После освобождения города смогла доехать к бабушке. Она рассказала, что, пока убивали родных, ее держали и не трогали, "потому что я – чудовище". Сказали "живи и передай другим", – написала Денисова.

По ее словам, с девушкой работают украинские психологи.

Омбудсмен также отметила, что с 1 апреля с начала работы специальной телефонной линии для оказания психологической помощи, созданной при поддержке ЮНИСЕФ, обратилось уже более 400 человек:

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"Большинство обращений – в связи с половыми преступлениями, совершенными военными России. Их количество растет каждый день. На линии работают пять психологов, к которым уже приобщаются психиатры".

Напомним, Людмила Денисова сообщила, что российская армия использует против мирного населения Украины неконвенционное – запрещенное международным гуманитарным правом – оружие.

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