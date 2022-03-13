В Ірпені окупанти розстріляли відомого американського журналіста та режисера Брента Рено

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа The New York Times. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов. Ще одного журналіста поранено.

Смерть Брента Рено

"Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд (Рено. – ред.) поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора", – прокоментував Нєбитов.

Реклама

Подробиці розповів поліцейський Олександр Бугай з місця подій в Ірпені. За його словами, під час роботи журналістів в Ірпені почався обстріл, загиблому куля влучила в голову. Також поранення отримали ще двоє кореспондентів.

Реклама

Тим часом до "Охматдиту" привезли пораненого американського журналіста, де йому надають медичну допомогу. Він ще не знає, що його колега загинув. Відео опублікувало видання "Обозреватель".

Був з бейджем The New York Times, працював на TIME

У The New York Times підтвердили, що раніше вбитий журналіст працював як їхній кореспондент, проте в Україні він був не за завданням редакції.

Реклама

У відповідь на це виданню дорікнули, що воно відхрестилося від загиблого і витратило більше слів на те, що журналіст уже на нього не працює, ніж на співчуття.

Пізніше на сайті американського журналу TIME з'явилась заява про те, що Брент Рено виконував їхнє редакційне завдання – журналіст працював над проєктом TIME Studios, створюючи матеріал про глобальну кризу біженців.

"Наші серця з усіма близькими Брента. Важливо, щоб журналісти мали змогу безпечно висвітлювати це триваюче вторгнення та гуманітарну кризу в Україні", – зазначається у повідомленні від імені головного редактора та генерального директора TIME Едварда Фелсенталя і президента та головного директора TIME і TIME Studios Яна Орефіса.

Брент Рено – відомий журналіст та режисер

Брент Рено - американський журналіст, письменник, режисер документальних фільмів та фотожурналіст. Він працював зі своїм братом Крейгом над створенням фільмів для таких каналів, як HBO і Vice News.

Брати створили серію фільмів і телевізійних програм, здебільшого зосереджених на гуманістичних історіях із гарячих точок світу. Вони висвітлювали війни в Іраку та Афганістані, землетрус 2010 року на Гаїті, політичні кризи в Єгипті та Лівії, конфлікти в Африці, мексиканську нарковійну та кризу біженців у Центральній Америці.

Брент та Крейг Рено отримали кілька нагород у галузі телебачення та журналістики, включно з премією Пібоді в 2015 році за відеосерію "Last Chance High". Разом із братом вони були стипендіатами Пулітцерівського центру.

Війна в Україні 13 березня