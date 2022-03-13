В Ирпене оккупанты расстреляли известного американского журналиста и режиссера Брента Рено

Оккупанты убили журналиста из США / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа The New York Times. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. Еще один журналист ранен.

Смерть Брента Рено

"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд (Рено. – Ред.) поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", — прокомментировал Небытов.

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Подробности рассказал полицейский Александр Бугай с места событий в Ирпене. По его словам, во время работы журналистов в Ирпене начался обстрел, погибшему пуля попала в голову. Также ранения получили еще двое корреспондентов.

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Тем временем в "Охматдет" привезли раненого американского журналиста, где ему оказывают медицинскую помощь. Он еще не знает, что его коллега погиб. Видео опубликовало издание "Обозреватель".

Был с бейджем The New York Times, работал на TIME

В The New York Times подтвердили, что ранее убитый журналист работал как их корреспондент, однако в Украине находился не по заданию редакции.

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В ответ на это издание упрекнули в том, что оно открестилось от погибшего и потратило больше слов на рассказ, что журналист уже на него не работает, чем на соболезнования.

Позже американский журнал TIME опубликовал заявление о том, что Брент Рено выполнял их редакционное задание – журналист работал над проектом TIME Studios, создавая материал о глобальном кризисе беженцев.

"Наши сердца со всеми близкими Брента. Важно, чтобы журналисты могли безопасно освещать это продолжающееся вторжение и гуманитарный кризис в Украине", – отмечается в сообщении от имени главного редактора и генерального директора TIME Эдварда Фелсенталя и президента и главного директора TIME и TIME Studios Яна Орефиси.

Брент Рено – известный журналист и режиссер

Брент Рено – американский журналист, писатель, режиссер документальных фильмов и фотожурналист. Он работал со своим братом Крэйгом над созданием фильмов для таких каналов, как HBO и Vice News.

Братья создали серию фильмов и телевизионных программ, в основном сосредоточенных на гуманистических историях из горячих точек мира. Они освещали войны в Ираке и Афганистане, землетрясение 2010 года в Гаити, политические кризисы в Египте и Ливии, конфликты в Африке, мексиканскую нарковойну и кризис беженцев в Центральной Америке.

Брент и Крейг Рено получили несколько наград в области телевидения и журналистики, включая премию Пибоди в 2015 году за видеосерию "Last Chance High". Вместе с братом они являлись стипендиатами Пулитцеровского центра.

Война в Украине 13 марта