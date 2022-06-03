На Херсонщині окупанти роздають дітям зошити з пропагандою (фото)

Окупанти розповсюджують пропаганду серед дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують встановлювати свої "правила" на території Херсонської області. Так, у регіоні загарбники роздають дітям зошити із гімном РФ. Також на них написано "армія Росії".

Про це повідомляють Збройні сили України у Telegram-каналі.

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"Такі зошити видають нашим дітям на Херсонщині. Щоб отримати будь-яку канцелярію, потрібно йти до місцевого військкомату. Як вам дизайн? Не вистачає на них мертвих орків, чи не так?" – написали під фото.

На опублікованому кадрі можна побачити біло-синьо-червоний зошит, на якому написано "армія Росії", зображено авіацію РФ, а ззаду розміщено повний текст гімну країни-агресора.

Зошити для школярів на Херсонщині

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В Маріуполі хочуть за три місяці вбити дітям в голову "любов" до Росії

В окупованому Маріуполі росіяни оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Фактично таким чином вони скасували канікули. Зроблено це для того, щоб не гаяти час і навчати українських дітей за російською програмою. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, основна мета окупантів – провести деукраїнізацію та підготовку до навчального року за російською програмою.

"Дітям все літо вбиватимуть в голову російську мову та літературу, історію Росії та математику російською", – повідомив Андрющенко.

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Згідно з його даними, окупанти планують відкрити 9 шкіл. Однак поки що вдалось переконати працювати на росіян лише 53 вчителів.

"По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі під час окупації. Лють. Просто лють", - додав Андрющенко.

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