На Херсонщині на міні окупантів підірвалися мирні жителі

Від дій окупантів продовжують гинути мирні мешканці. Фото: колаж "Сьогодні"
У курортному селищі міського типу Лазурне, що на Херсонщині біля місцевого пансіонату "Парус", троє місцевих жителів підірвалися на міні, що була встановлена російськими військовими. Від потужного вибуху люди померли на місці.
Про це повідомляє спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.
"За інформацією обласної прокуратури, росіяни замінували узбережжя Чорного моря, тому перебування там несе загрозу життю. За цим фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, здійснюється досудове розслідування", – написав він.
Ситуація на півдні України
- Раніше повідомлялося, що захисники України завдали удару по окупантах у Херсонській області. За добу на півдні Збройними силами України знищено 19 російських окупантів та атаковано численні скупчення супротивника.
- Українські Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення супротивника під Іванівкою Херсонської області. Авіація ЗСУ завдала ще двох ударів по скупченню противника в районі Солдатського та Давидового Броду.
- Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони під час виконання вогневих завдань знищено 19 загарбників, гаубиця "Мста-Б", 3 самохідні знаряддя "Гіацинт-С" та склад боєприпасів, інші втрати уточнюються.
- Російські окупанти продовжують встановлювати свої правила на території Херсонської області. Так, у регіоні загарбники роздають дітям зошити з гімном РФ. Також на них написано "армія Росії".