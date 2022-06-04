На Херсонщині на міні окупантів підірвалися мирні жителі

Від дій окупантів продовжують гинути мирні мешканці. Фото: колаж "Сьогодні"

У курортному селищі міського типу Лазурне, що на Херсонщині біля місцевого пансіонату "Парус", троє місцевих жителів підірвалися на міні, що була встановлена російськими військовими. Від потужного вибуху люди померли на місці.

Про це повідомляє спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.

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"За інформацією обласної прокуратури, росіяни замінували узбережжя Чорного моря, тому перебування там несе загрозу життю. За цим фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, здійснюється досудове розслідування", – написав він.

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