У Херсоні окупанти жорстоко побили 70-річну журналістку через паспорт України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Літню журналістку та волонтера з Херсона жорстоко побили окупанти, бо не хотіла віддавати український паспорт на блокпосту. Жінку довелося госпіталізувати, у неї виявили перелом хребта. Про це повідомляє "Перше медичне об'єднання Львова" у Facebook.

70-річна Тетяна Антонюк до травня категорично відмовлялася залишати окупований Херсон. Виїхати погодилася лише після умовлянь чоловіка, який воює у ЗСУ та дуже переживав за її безпеку.

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Автомобіль, яким жінка виїжджала з сусідами, зупинили на ворожому блокпосту. Рашисти відібрали у них усі цінні речі. Коли Тетяна відмовилася віддавати український паспорт, бо це була її принципова позиція, почали бити. Жінці дивом вдалося забратися в машину та втекти від окупантів.

Евакуаційним потягом у важкому стані вона дісталася Львова, де була госпіталізована до Лікарні Святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови. Жінка частково втратила слух і не могла рухатись без сторонньої допомоги. Щоб Тетяна могла ходити, нейрохірургам довелося зробити складну вертебропластику, тобто ввести у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент. Операція пройшла успішно.

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Тетяна вже підіймається з ліжка та налаштована рішуче. Каже, що лікуватись довго не буде, адже відлежатись немає часу – треба продовжувати волонтерську діяльність.



Що творять окупанти

У Херсонській області окупанти розселяються у квартири та будинки українців. У перші тижні окупації найвищий командирський склад загарбницької армії жив на території Криму. Згодом генерали стали частіше залишатись безпосередньо на Херсонщині. Проте переважно на території, де розміщувалися їхні штаби. Крім того, фіксувалися факти "віджиму" житла українців та заселення у квартири та будинки, але вони були поодинокими. Здебільшого "націоналізацією" покинутого житла займалися місцеві колаборанти.

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Знущання з українців продовжуються в окупованому Маріуполі. За пляшку води у місті доводиться віддавати за 100 грн. У мешканців міста немає жодної можливості заробляти. Так, без доходів вони змушені ще й терпіти різке зростання цін на товари та послуги.

"Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води становить близько 100 гривень, кілограма свинини – 600 гривень", – повідомили у ГУР МО.