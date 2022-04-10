У Херсоні окупанти розігнали мітинг мирних жителів – було чути постріли

У Херсоні окупанти розігнали мітинг українців. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
У Херсоні 10 квітня на площі біля кіноконцертної зали "Ювілейний" місцеві жителі вийшли на мітинг, але у підсумку російські військові розігнали їх.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook.
"Насилля, терор, брехня, гуманітарна катастрофа – це те, що вони принесли на Херсонщину. Багатьох людей залякали, багато жителів, ризикуючи життям, залишили область, багато людей зникло і ми не можемо дізнатися, що з ними зараз. Кожний новий мітинг – це великий ризик, але попри все люди все одно виходять. Херсонщина – це Україна!" – написав Соболевський.
Як пише "Суспільне", у центрі міста з боку "Ювілейного" було чутно постріли. Напевно, для розгону мирних жителів російські окупанти застосували зброю. Чи є постраждалі або затримані наразі невідомо.
Арестович: Окупанти готуються здати Херсон
Російські окупанти підготували Херсон до здачі, а в Миколаївській області взагалі немає противника. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
За його словами, окупанти міцно обороняють свої позиції:
"Давно стали в оборону і утримують дуже невелике угруповання на правому березі, яке "підгризають" наші війська".
Крім цього, радник голови ОП зазначив, що бої ведуться саме на Херсонщині:
"Про це мало хто знає, але вони (окупанти – ред.) серйозно розглядають варіант, щоб залишити Херсон – як і серед інших своїх воєнних планів. Це не означає, що Херсон буде звільнений завтра, але тим не менш. У Миколаївській області взагалі немає ворога – всі бої ведуться на Херсонщині".