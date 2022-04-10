У Херсоні окупанти розігнали мітинг мирних жителів – було чути постріли

У Херсоні окупанти розігнали мітинг українців. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У Херсоні 10 квітня на площі біля кіноконцертної зали "Ювілейний" місцеві жителі вийшли на мітинг, але у підсумку російські військові розігнали їх.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook.

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"Насилля, терор, брехня, гуманітарна катастрофа – це те, що вони принесли на Херсонщину. Багатьох людей залякали, багато жителів, ризикуючи життям, залишили область, багато людей зникло і ми не можемо дізнатися, що з ними зараз. Кожний новий мітинг – це великий ризик, але попри все люди все одно виходять. Херсонщина – це Україна!" – написав Соболевський.

Як пише "Суспільне", у центрі міста з боку "Ювілейного" було чутно постріли. Напевно, для розгону мирних жителів російські окупанти застосували зброю. Чи є постраждалі або затримані наразі невідомо.

Арестович: Окупанти готуються здати Херсон

Російські окупанти підготували Херсон до здачі, а в Миколаївській області взагалі немає противника. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, окупанти міцно обороняють свої позиції:

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