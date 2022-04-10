В Херсоне оккупанты разогнали митинг мирных жителей – были слышны выстрелы

В Херсоне оккупанты разогнали митинг украинцев. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В Херсоне 10 апреля на площади возле киноконцертного зала "Юбилейный" местные жители вышли на митинг, но российские военные разогнали их.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский на своей странице в Facebook.

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"Угрозы насилия, террор, ложь, гуманитарная катастрофа. Это то, что они принесли Херсонской области. Много людей запугано, многие на свой страх и риск покинули область, очень многие просто пропали, и установить, что с ними, сегодня невозможно. Каждый новый митинг – это очень большой риск для каждого участника, и все равно люди выходят. Несмотря ни на что. Херсонщина – это Украина!" – написал Соболевский.

Как пишет "Суспільне", в центре города со стороны "Юбилейного" были слышны выстрелы. Вероятно, для разгона мирных жителей российские оккупанты применили оружие. Есть ли пострадавшие или задержанные, пока неизвестно.

Арестович: Оккупанты готовятся сдать Херсон

Российские оккупанты подготовили Херсон к сдаче, а в Николаевской области вообще нет противника. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, оккупанты прочно охраняют свои позиции:

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