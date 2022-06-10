У Херсоні окупанти потрапили в ДТП, є жертви

Окупанти потрапили в аварію/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середмісті Херсона сталася ДТП за участю російських окупантів. Є загиблий та травмовані.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Деталі

Місцеві жителі розповіли, що у середмісті Херсона сталася ДТП за участю російських військових. Попередньо відомо, що загинув 35-річний пасажир легковика, ще двоє травмовані.

У обласному терцентрі екстреної медичної допомоги коментувати подію відмовились, посилаючись на відсутність керівництва.

Втрати окупантів

Збройні сили України продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 31 700 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1398 танків.

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Втрати окупантів:

особового складу – близько 31 700 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1398 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 3438 (+9) одиниць;

артилерійських систем – 711 (+8) одиниць;

РСЗВ – 213 (+0) одиниць;

засобів ППО – 96 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) одиниць;

вертольотів – 178 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 (+3);

крилатих ракет – 125 (+0);

кораблів/катерів – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2421 (+15) одиниця;

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Також раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ потужно вдарили по окупантах у двох точках на Донбасі. Крім того, ми інформували, як на Донбасі ЗСУ відправили окупантів з технікою воювати до пекла.