В Херсоне оккупанты попали в ДТП, есть жертвы

Оккупанты попали в аварию/Фото: коллаж: "Сегодня"
В центре Херсона произошло ДТП с участием российских оккупантов. Есть погибший и травмированные.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Местные жители рассказали, что в центре Херсона произошло ДТП с участием российских военных. Предварительно известно, что погиб 35-летний пассажир легковушки, еще двое травмированы.
В областном терцентре экстренной медицинской помощи комментировать произошедшее отказались, ссылаясь на отсутствие руководства.
Потери оккупантов
Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Украинские защитники уничтожили уже 31 700 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1398 танков.
Потери оккупантов:
- личного состава – около 31 700 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1398 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 3438 (+9) единиц;
- артиллерийских систем – 711 (+8) единиц;
- РСЗО – 213 (+0) единиц;
- средств ПВО – 96 (+0) единиц;
- самолетов – 212 (+0) единиц;
- вертолетов – 178 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3);
- крылатых ракет – 125 (+0);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15) единица;
- специальной техники – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Также ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ мощно ударили по оккупантам в двух точках на Донбассе. Кроме того, мы информировали, как на Донбассе ВСУ отправили оккупантов с техникой воевать в ад.