У Херсоні окупанти викрали проректора університету Вінника – ЗМІ

Росіяни відвезли Максима Вінника у невідомому напрямку. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника. Це сталося біля гуртожитку вишу. За попередніми даними, команду схопити чоловіка дала колаборантка Тетяна Томіліна.

Про це повідомляє місцеве видання "Мост".

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"Сталося це біля гуртожитку вишу, вже після захоплення головного корпусу університету", – розповіли у виданні.

За словами очевидців, команду схопити Вінника окупантам дала колаборантка Тетяна Томіліна, яка керувала захопленням ХДУ.

Проректора відвезли у невідомому напрямку.

У виданні додали, що Вінник має інвалідність та потребує постійної медичної допомоги.

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Проректор Херсонського державного університету Максим Вінник

У Херсоні окупанти викрали дівчину за проукраїнський пост у соцмережах

В окупованому Херсоні російські військові викрадають мешканців міста, які активно висловлюють свою проукраїнську позицію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила колишня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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"У Херсоні з власного будинку зникла Ірина Горобцова, яка у своїх соціальних мережах засуджувала вторгнення окупантів в Україну та її рідне місто. Жінку викрали на день народження. Вже тиждень російські військові вибивають з неї зізнання про те, що це нібито вона коригувала вогонь по окупаційних військах на чорнобаївському аеродромі", – розповіла Денісова.

Ситуація у Херсоні

В окупованому Херсоні мешканку міста Катерину Коломієць окупанти змусили вибачатися на камеру перед російськими військовими. Перед цим їй провели так званий "курс денацифікації".

За словами позаштатного радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, українські правоохоронні органи мають надати оцінку діяльності військового командування та чиновників, які відповідали за оборону Херсонської області від вторгнення РФ.

Окупаційна влада Херсонської області хоче приєднати регіон до складу РФ. При цьому радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія звільнить Херсон. На що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що рішення мають ухвалювати місцеві жителі.