В "ДНР" пропагандисти РФ заздалегідь приїжджають на місце обстрілу

Бойовики "ДНР". Фото: колаж "Сьогодні"

Мешканка так званої "ДНР" поскаржилася, що російські "журналісти" піаряться на їхньому горі. До неї у двір приїхав один із таких, а за кілька хвилин окупанти обстріляли сусідній будинок.

Про це місцева мешканка написала в одному із Telegram-каналів.

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"Кілька днів тому заїжджав до нас у двір худий хлопець із рудою бородою, прізвище начебто Медведєв. Посидів у дворі, з бабусями на лавці поговорив. За хвилин 10 у сусіднє подвір'я прилетіло. Як по команді побіг туди, почав знімати там щось. Прохання про допомогу просто ігнорував. Відзняв, сів у машину і поїхав. Ганьба таким "людям"", – написала жінка.

Раніше ми повідомляли, що російські пропагандисти постять у соцмережах свастику із Лавровим.

Також нагадаємо, російські пропагандисти почали готувати РФ до провалів у війні. Росія зазнає значних втрат після свого нападу на Україну.